"Еще есть порох в пороховницах": Алиев - о продолжении карьеры футболиста

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев, ныне являющийся наставником аматорского клуба «Хмельницкий», добыл свою первую победу в качестве главного тренера в чемпионате Украины среди аматоров: хмельничане в гостях обыграли со счетом 2:1 «Ниву» из Теребовли.

Отметим, что сам Алиев в этом поединке провел на поле все 90 минут, хотя ранее в категорической форме заявлял, что играющим тренером он быть не планирует. После окончания матча с «Нивой» экс-динамовец объяснил, почему ему все-таки пришлось выйти на поле.

«Мы находились на последнем месте в чемпионате, поэтому сегодня нам нужны были три очка. Мы их добыли. Считаю, что победили заслуженно. Хотя, в первом тайме играли мы, конечно, не очень...

Почему сам вышел на поле? У нас выбыли из строя два футболиста из опорной зоны, а новых исполнителей мы заявить не сумели. Порох в пороховницах у меня еще есть, поэтому пришлось сыграть. Я такой же футболист, как и те ребята, которые находились со мной вместе на футбольном поле», — сказал Алиев.