Бойко: Приложу максимум усилий, чтобы остаться в Динамо

Голкипер Динамо Денис Бойко заявил, что очень хотел бы продолжить карьеру в стане "бело-синих" и сделает для этого все, что от него зависит.

"Это вопрос не ко мне, а к президенту и руководству клуба. Лично я бы с удовольствием остался здесь. Приложу максимум усилий для того, чтобы продолжить карьеру в Динамо, если чем-то могу помочь команде", – цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Отметим, что Бойко находится в аренде у Динамо, а права на него принадлежат турецкому Бешикташу.