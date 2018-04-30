ФИФА назвала судей, которые будут видеоассистентами на ЧМ-2018

В список вошли судьи из трёх континентальных ассоциаций.

В процессе отбора в первую очередь учитывался опыт работы кандидатов в качестве видеоассистентов в национальных лигах и турнирах на уровне конфедераций, а также опыт участия в подготовительных семинарах и турнирах ФИФА, где у них была возможность повысить свою квалификацию, на практике применяя знания в области использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).