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Рамос: Решение Зидана - закон

Серхио Рамос
18:47 Пн, 30 Апрель 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Серхио Рамос рассказал, что "Реал" не предоставит "Барселоне" чемпионский коридор.

Капитан "Реала" Серхио Рамос поддержал решение главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана не устраивать чемпионский коридор для "Барселоны" во время очного матча на "Камп Ноу" (6 мая).

Напомним, накануне каталонцы досрочно оформили чемпионский титул в текущем сезоне Примеры.

"То, что говорит Зидан, для каждого игрока „Реала“ подобно закону. Вокруг этого празднования чемпионства каталонцев создают слишком много шума. У „Барселоны“ есть титул, которого она желала. Чемпионского коридора не будет и точка", — цитирует Рамоса Marca.

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Новости спорта, Новости футбола, Серхио Рамос, ФК Барселона, ФК Реал, Футбол.
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