Рамос: Решение Зидана - закон

Капитан "Реала" Серхио Рамос поддержал решение главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана не устраивать чемпионский коридор для "Барселоны" во время очного матча на "Камп Ноу" (6 мая).

Напомним, накануне каталонцы досрочно оформили чемпионский титул в текущем сезоне Примеры.

"То, что говорит Зидан, для каждого игрока „Реала“ подобно закону. Вокруг этого празднования чемпионства каталонцев создают слишком много шума. У „Барселоны“ есть титул, которого она желала. Чемпионского коридора не будет и точка", — цитирует Рамоса Marca.