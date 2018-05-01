Экс-игрок "Шахтера" заинтересовал "Челси", "Тоттенхэм" и "Атлетико" с "Севильей"

Полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо привлёк внимание нескольких европейских клубов, которые готовы приобрести его в летнее трансферное окно.

По информации The Sun, футболистом интересуются лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» и ливерпульский «Эвертон», которым могут составить конкуренцию испанские «Севилья» и «Атлетико». Как ожидается, «Спартак» не станет расставаться с одним из своих лидеров меньше, чем за £ 22 млн (€ 25 млн). Контракт Фернандо с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне 26-летний бразильский полузащитник принял участие в 25 матчах российской Премьер-Лиги, в которых отметился 5 забитыми мячами.

Напомним, в 2013-2015 годах Лукас Фернандо выступал за украинский "Шахтер".