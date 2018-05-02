Экс-защитник сборной Украины подписал контракт с клубом из Венгрии

Украинский защитник Евгений Селин стал игроком венгерского МТК (Будапешт), сообщает официальный сайт клуба. Вчера, 1 мая, Селин подписал соглашение, которое вступит в силу 1 июля 2018-го и рассчитано на два года. Другие условия контракта пока не разглашаются.

Пресс-служба МТК, представляя Евгения Селина, особый акцент делает на том, что 29-летний футболист является универсалом и ранее выступал за киевское "Динамо", а главное – за сборную Украины.