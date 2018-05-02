Иньеста рассказал, почему решил уйти из "Барселоны"

Воспитанник «Барселоны» недавно объявил об уходе из команды после нынешнего сезона. Вероятно, Иньеста продолжит карьеру в Китае или другом чемпионате с меньшими физическими нагрузками.

Отмечается, что у 33-летнего игрока в последний год возникли проблемы в области икроножной мышцы, которые становятся хроническими.

В такой ситуации Андрес не может играть на 100% в течение длинного европейского сезона.

Пока что под вопросом и полноценное участие футболиста на ближайшем чемпионате мира. Не исключено, что Иньеста не успеет полностью решить свою проблему до старта турнира.