Ульрайх принес извинения команде и фанатам за свой ляп в матче с Реалом
Новости спорта: Вратарь Баварии не нашел слов, чтобы объяснить свою ошибку в полуфинале Лиги чемпионов.
Голкипер Баварии Свен Ульрайх принес извинения болельщикам команды и партнерам за пропущенный второй гол в матче с Реалом.
"Словами не описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы хотели непременно выйти в финал и делали что могли.
А затем со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Извините…Прошу прощения у моей команды и наших болельщиков", – написал вратарь в Instagram после матча.