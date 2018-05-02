Ульрайх принес извинения команде и фанатам за свой ляп в матче с Реалом

Голкипер Баварии Свен Ульрайх принес извинения болельщикам команды и партнерам за пропущенный второй гол в матче с Реалом.

"Словами не описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы хотели непременно выйти в финал и делали что могли.

А затем со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Извините…Прошу прощения у моей команды и наших болельщиков", – написал вратарь в Instagram после матча.