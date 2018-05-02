КДК ФФУ "наградил" лидеров атаки "Шахтера" дисквалификациями

КДК Федерации футбола Украины принял решение дисквалифицировать двух игроков «Шахтера» — полузащитника Марлоса и нападающего Оларенваджу Кайоде, сообщает официальный сайт организации.

Кайоде получил дисквалификацию на один матч и ещё два условно за удар защитника «Динамо» Артёма Шабанова. Марлос был наказан дисквалификацией на одну игру за обнуление жёлтой карточки в поединке с «Ворсклой» (4:2) в 28-м туре УПЛ.

Таким образом, оба футболиста не помогут команде в ближайшем матче с «Зарёй», который состоится 5 мая.