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"Рома" - "Ливерпуль": события матча
21:41 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
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Новости спорта: ПРямая текстовая трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов Рома - Ливерпуль.

Рома 4:2 Ливерпуль

Голы: Джеко 52, Найнгголан  87, 93 - Мане 9, Милнер 16 (аг), Вейналдум 26

(первый матч 2:5)

Финальный свисток! Ливерпуль - финалист Лиги чемпионов! Матч с Реалом состоится 26 мая.

90+3 знак голГОООЛ! Раджа Найнгголан (Рома) забивает гол с пенальти, но времени на последний гол уже нет.

90 - Арбитр добавил 3 минуты!

87'знак голГОООЛ! Отлично завершил атаку Раджа Найнгголан (Рома).

77'желтая карточкаАлессандро Флоренци (Рома) наказан желтой карточкой. Теперь ему надо быть осторожнее.

75'знак заменыЭудженио Ди Франческо решил усилить игру заменой. Стефан Эль-Шаарави ушел с поля, а Мирко Антонуччи (Рома) будет усилять игру.

69'знак замены Максим Гоналон (Рома) вошел в игру, а Даниэле Де Росси покинул поле.

63' - Ужас, как опасно! От руки Арнольда мяч полетел на угловой. Рома могла выходить вперед, но заработала лишь угловой!

60' - Дженгиз Ундер (Рома) получил мяч в штрафной после навеса и быстро пробил по центру ворот. Лорис Кариус сохранил свои ворота в неприкосновенности.

53' знак заменыДженгиз Ундер (Рома) выходит на поле. Лоренцо Пеллегрини уйдет, совсем медленно он передвигается по полю в последние минуты.

52' - знак голГОООЛ! Джеко сравнивает счет в матче! Отлично завершил атаку Эдин Джеко (Рома) после удара Эль-Шаарави.

47' - Эдин Джеко (Рома) бежал к воротам, но был остановлен защитником. Сейчас Рома подаст угловой.

Начался второй тайм

Первый тайм окончен

45' - Арбитр добавил 1 минуту

44' - Деян Ловрен (Ливерпуль) получил желтую карточку за свое нарушение. Выглядит он злым на рефери.

38' - Мохамед Салах (Ливерпуль) нанес отличный удар. Он получил мяч на углу штрафной и сразу пробил. Это мог бы быть трудный мяч для вратаря, но защитник заблокировал путь мячу. Командой Ливерпуль будет исполнен угловой.

35' - Штанга! Эль-Шаарави пробиват издалека с рикошетом от Милнера и попадает в штангу!

31' - Виргил Ван Дейк (Ливерпуль) сыграл слишком грубо и нарушил правила. Дамир Скомина не пропустил этот момент и свистнул. Рома бьет штрафной удар.

26' -  знак голГОООЛ! Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль) бьет и это ГОЛ! После углового Джеко головой подбил мяч вверх, Вейналдуб воспользовался этим шансом сполна. У нас сегодня забивают только игроки Ливерпуля.

21' - Дамир Скомина завсистел. Кто же будет наказан? Ага, теперь понятно. Патрик Шик (Рома) это будет за нарушение в атаке. Ливерпуль получает право на стандарт.

16' - знак голГОООЛ! Точнее автогол - Джеймс Милнер (Ливерпуль) вогнал мяч в сетку собственных ворот.

11' - Раджа Найнгголан (Рома) получает отскок и наносит улар с дальней дистанции по воротам, мяч попадает в перекладину. Голкиперу не нужно было беспокоиться. Очень плохой удар.

9' - знак голГОООЛ! Садио Мане (Ливерпуль) пробил по воротам и отличился! Отличная контратака гостей. Теперь Роме нужно забивать 4 гола.

6' - Опасный удар Флоренцы метров из 25-ти, но немного мимо.

5' - Фол Де Росси на Салахе в центре поля.

4' - Салах попытался убежать в первую контратаку Ливерпуля, но защитники Ромы спокойно отбирают мяч.

2' - Эдин Джеко (Рома)! Упустил голевой момент сейчас. В идеальной он позиции был для удара, но очень плохо пробил головой из район одиннадцатиметровой отметки после отличного навеса. Мимо ворот!

знак время Начало матча

Начало матча в 21:45

Неделю назад англичане на своем поле одержали уверенную победу со счетом 5:2 и уже одной ногой в Киеве. Но итальянцы верят в чудо, ведь в четвертьфинале им удалось его совершить: после 1:4 на выезде с грозной "Барселоной" желто-красные на своем поле сыграли 3:0 и вышли в следующий раунд.

СОСТАВЫ

"Рома": 1. Алисон, 20. Фасио, 44. Манолас, 11. Коларов, 16. де Росси, 4. Найнгголан, 7. Пеллегрини, 24. Флоренци, 92. Эль-Шаарави, 14. Шик, 9. Джеко

Запасные: 28. Скорупски, 5. Жуан Жесус, 25. Бруно Перес, 17. Юндер, 21. Гоналон, 30. Жерсон, 48. Антонуччи

"Ливерпуль": 1. Кариус, 4. ван Дейк, 6. Ловрен, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 14. Хендерсон, 19. Мане, 66. Александер-Арнольд, 7. Милнер, 11. Салах

Запасные: 22. Миньоле, 2. Клайн, 17. Клаван, 18. Морено, 28. Ингз, 29. Соланке, 58. Вудберн

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Интересно, но букмекеры не могут выявить очевидного фаворита матча. "Рома" на правах хозяев поля имеет чуть меньший коэффициент - 2.40. А вот победа гостей котируется ставкой 2.50. Ничья наименее вероятна - 4.10.

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо:

"Ливерпуль" отличается от "Барселоны" тем, что играет более вертикально. Однако у этих двух матчей будет и нечто общее – "Роме" надо сотворить чудо. Но чтобы заложить фундамент этому чуду, нужно тщательно подобрать игроков в состав, чтобы обеспечить эффективность атаки и надежность обороны. К сожалению, нам не поможет травмированный Строотман. Мы будем играть перед 70 000 болельщиков, и мы не можем их разочаровать. И не только в этом матче, ведь наши амбиции не ограничиваются полуфиналом. Очень хочется приехать в Киев, а для этого надо внушить игрокам веру в то, что это возможно, и готовность сражаться за это. В нынешнем сезоне в Лиге чемпионов дома нам не удался лишь один матч – против "Атлетико". В остальных мы не оставляли шансов соперникам. Надеюсь, так будет и на сей раз".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Если Рома выиграет 3:0 или крупнее, тогда поздравляю с выходом в финал – это спорт. Я не думаю, что мы досрочно вышли в финал, но и плохой нашу ситуацию не могу назвать. В Лиге чемпионов Рома не пропускает дома, правильно? А мы еще ни разу не проиграли в этом турнире. Мы выйдем в финал, если все так и останется. Слова не делают результат. Для этого надо выйти на поле и играть.

Ливерпуль в Риме – это большая история, но никто из нас не думает, что победа наших дедов на Олимпико как-то сильно нам поможет. Это просто игра на прекрасном стадионе, в замечательном городе, против сильной команды".

Напомним, вчера первым финалистом Лиги чемпионов стал мадридский "Реал", который два года подряд до этого выигрывал турнир.

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