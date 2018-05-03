Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая

Вчера официальный сайт УПЛ опубликовал расписание матчей 32-го тура чемпионата Украины, который является последним в сезоне.

Матч лидеров «Динамо» - «Шахтер» должен был состояться 20 мая в 19:30, однако киевляне попросили перенести встречу на 19 мая.

Клуб готовит стадион имени Лобановского к финалу женской Лиги чемпионов, поэтому организовать поединок 20 мая не представляется возможным.

В УПЛ проинформировали о переносе игры на 19 мая (суббота). Старт матча, который может оказаться «золотым», остается тем же - 19:30.