Лучший бомбардир "Шахтера" подписал контракт с "Бешикташем" - СМИ

Аргентинец уже подписал предварительный четырехлетний контракт с "черными орлами". В Турции Феррейра будет получать чуть больше двух миллионов евро в год. Также, если форвард забьет больше 20 мячей за сезон он получит в качестве бонусов 200 тысяч евро. Данную информацию распространило издание Террикон со ссылкой на неизвестные источники.

Добавим, что контракт Феррейры с Шахтером истекает следующим летом. В нынешнем сезоне аргентинец провел 38 матчей в футболке "горняков", в которых забил 28 мячей.