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Почеттино: Венгер - один из лучших тренеров в истории футбола

Арсен Венгер
18:17 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Маурисио Почеттино прокомментировал уход Арсена Венгера из Арсенала.

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино поделился мнением о наставнике "Арсенала" Арсене Венгере, который покинет лондонский клуб по окончании сезона.

"Будет трудно поблагодарить Арсена в полном объёме. Это невозможно сделать, учитывая, насколько сильно его любят болельщики. Мы говорим о человеке, который тренировал на протяжении 22 лет. Лично я считаю, что это были успешные 22 года. Он заслужил всё, что получил в "Арсенале". Для меня он является одним из лучших тренеров в истории футбола", – приводит слова Почеттино SportsMole.

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