Netflix снял фильм про нападающего Реала
Новости спорта: Компания Netflix выпустила документальный фильм про форварда "Реала" Карима Бензема.
Лента повествует о жизни и карьере футболиста. Большое внимание в фильме уделяется теме отстранения игрока от матчей за сборную Франции.
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— Karim Benzema (@Benzema) 4 мая 2018 г.
В съёмках также приняли участие Криштиану Роналду, Карло Анчелотти и Зинедин Зидан, а также президент "Реала" Флорентино Перес.
Карим Бензема является игроком "Реала" с 2009 года. На его счету 191 гол в 407 матчах в составе "Королевского клуба" во всех турнирах. С 2015 года он отстранён от игр за сборную Франции.