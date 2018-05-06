Netflix снял фильм про нападающего Реала

Лента повествует о жизни и карьере футболиста. Большое внимание в фильме уделяется теме отстранения игрока от матчей за сборную Франции.

В съёмках также приняли участие Криштиану Роналду, Карло Анчелотти и Зинедин Зидан, а также президент "Реала" Флорентино Перес.

Карим Бензема является игроком "Реала" с 2009 года. На его счету 191 гол в 407 матчах в составе "Королевского клуба" во всех турнирах. С 2015 года он отстранён от игр за сборную Франции.