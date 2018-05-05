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Футбол. Где смотреть субботние матчи 30-го тура чемпионата Украины

УПЛ
08:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: В субботу продолжится программа 30-го тура чемпионата Украины по футболу.

Очередной, 30-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги начался на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, где киевское "Динамо" и ФК "Мариуполь" сыграли вничью - 1:1.

Счет на 15-й минуте встречи открыл форвард гостей Андрей Борячук. Паритет в матче восстановил Виктор Цыганков, который на 54-й минуте реализовал пенальти.

Во второй игровой день тура в субботу, 5 мая, сойдутся ривненский "Верес" и полтавская "Ворскла" (14.00, телетрансляция - "24 канал"), одесский "Черноморец" и львовские "Карпаты" (17.00, "Униан"), донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" (19.30, "Футбол 2").

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