В АПЛ выбирают лучшего тренера сезона

Английская Премьер-лига назвала шесть кандидатов на звание лучшего главного тренера по итогам нынешнего сезона-2017/18, сообщает официальный сайт турнира.

В список претендентов на награду вошли Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Шон Дайч ("Бёрнли"), Рой Ходжсон ("Кристал Пэлас"), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл Юнайтед") и Крис Хьютон ("Брайтон энд Хоув Альбион").

Голосование среди болельщиков будет проводиться до 10 мая. Проголосовать можно на официальной странице АПЛ в "Фейсбуке".