Чемпионат мира по хоккею 2018

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Фонсека: Вернидуб не может скрыть своего желания тренировать "Динамо"

Паулу Фонсека
10:51 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Пресс-конференция Паулу Фонсеки после победы над Зарей в Харькове.

– Сложная и эмоциональная игра. Мы заслуженно добились победы, потому что создали огромное количество моментов: мяч попадал в перекладину, голкипер действовал отлично и сделал фантастические сейвы. Заря всего пару раз опасно подошла к нашим воротам, и ей удалось забить своего рода гол-счастливчик. После этого соперник закрылся, опустил линии, но мы верили в себя до конца и продолжали создавать шансы. А гол Тайсона установил справедливый результат.

– Вы хотели бы стать чемпионом в матче с Динамо или это не важно?

– Для меня – не важно. Сейчас в моих мыслях финал Кубка. Прекрасно понимаю, что нам нужно выиграть все поединки до конца сезона. Только что во флеш-интервью сказал: не верю в то, что Динамо потеряет очки с Зарей. Луганчане сегодня действительно показали большой профессионализм и серьезность. Мой страх больше по наставнику Зари, который поддается определенному воздействию и, к сожалению, никак не может скрыть своего желания тренировать Динамо. Не знаю, как вы, но я обращаю внимание на его поведение и заявления, когда он играет с Шахтером и с Динамо – как до, так и после матчей. Полагаю, это ясно всем. Думаю, даже он сам уже признал свое громадное желание тренировать Динамо.

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

– Накануне напрямую обсуждались вопросы стимулирования Зари вашим главным конкурентом. Как вы к этому относитесь? Принято ли такое в Португалии?

– Здесь происходят очень странные вещи – в большинстве стран такое запрещено. По-моему, даже УЕФА создавал правило по этому поводу. Обратите внимание: президент нашего конкурента признает, что даст определенный бонус Заре. На следующей неделе у них матч. Все это не укладывается в голове, но здесь это, наверное, нормально. Однако я знаю, что в других странах такое строго запрещено.

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