"Динамо" - "Шахтер": назначен арбитр на финал Кубка Украины
Новости спорта: Встречу в Днепре доверили судить Юрию Можаровскому.
Комитет арбитров Федерации Футбола Украины назначил судейскую на бригаду на финальный матч Кубка Украины.
Встречу в Днепре доверили судить Юрию Можаровскому со Львова. Ему будут ассистировать Александр Войтюк и Сергей Беккер. Резервный ассистент – Олег Плужник, четвертый рефери – Виталий Романов. Наблюдателем арбитража будет Виктор Дердо.
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Напомним, финал Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" состоится в среду, девятого мая. Начало встречи в 20:30.