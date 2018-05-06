"Динамо" - "Шахтер": назначен арбитр на финал Кубка Украины

Комитет арбитров Федерации Футбола Украины назначил судейскую на бригаду на финальный матч Кубка Украины.

Встречу в Днепре доверили судить Юрию Можаровскому со Львова. Ему будут ассистировать Александр Войтюк и Сергей Беккер. Резервный ассистент – Олег Плужник, четвертый рефери – Виталий Романов. Наблюдателем арбитража будет Виктор Дердо.

Напомним, финал Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" состоится в среду, девятого мая. Начало встречи в 20:30.