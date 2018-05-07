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Роналду получил серьезную травму в матче с "Барселоной"

Криштиану Роналду
07:28 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Форвард Реала Криштиану Роналду получил травму в матче с Барселоной (2:2) в 36-м туре чемпионата Испании.

Португалец был заменен в перерыве при счете 1:1. Роналду забил гол спустя четыре минуты после мяча Луиса Суареса, однако был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Главный тренер бланкос сообщил, что форвард получил травму лодыжки в Эль Класико. Зидану пока неизвестно, насколько сложным является повреждение.

«Состояние Криштиану не очень, однако не думаю, что травма оказалась сложной, хотя его лодыжка немного опухла. Завтра узнаем, насколько все серьезно, однако он сказал мне, что все не так уж и плохо», — цитирует слова наставника Реала твиттер El Chiringuito TV.

Роналду в нынешнем сезоне предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля в Киеве (26 мая), а также отправится со сборной Португалии на ЧМ-2018.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Реал, Футбол.
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