Роналду получил серьезную травму в матче с "Барселоной"

Португалец был заменен в перерыве при счете 1:1. Роналду забил гол спустя четыре минуты после мяча Луиса Суареса, однако был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Главный тренер бланкос сообщил, что форвард получил травму лодыжки в Эль Класико. Зидану пока неизвестно, насколько сложным является повреждение.

«Состояние Криштиану не очень, однако не думаю, что травма оказалась сложной, хотя его лодыжка немного опухла. Завтра узнаем, насколько все серьезно, однако он сказал мне, что все не так уж и плохо», — цитирует слова наставника Реала твиттер El Chiringuito TV.

Роналду в нынешнем сезоне предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля в Киеве (26 мая), а также отправится со сборной Португалии на ЧМ-2018.