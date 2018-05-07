Легенда "Барселоны" посетил матч Первой лиги Украины

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков стал почетным гостем матча 32-го тура Первой лиги между «Десной» и «Николаевом, в котором черниговская команда добыла победу со счетом 3:0.

Обладатель «Золотого мяча» прибыл в Украину по приглашению «Десны». 7 мая болгарин проведет мастер-класс в Чернигове. Мероприятие пройдет в рамках развития местного футбольного клуба и популяризации спорта в регионе.

Отметим, что черниговский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.