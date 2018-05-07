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Лучший бомбардир "Шахтера" прокомментировал слухи о переходе в "Бешикташ"

Факундо Феррейра
17:55 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Аргентинский бомбардир Шахтера прокомментировал слухи вокруг своего трансфера в турецкий клуб.

Форвард донецкого Шахтера Факундо Феррейра опроверг информацию о том, что он якобы подписал предварительный контракт с турецким Бешикташем.

"Это не правда, я не контактировал с представителями этого клуба.

Мне сообщали такую информацию, но я ни с кем не общался", – отметил аргентинец в комментарии передаче Профутбол.

Добавим, что в нынешнем сезоне Феррейра отметился 29-ю голами в футболке Шахтера. Летом у аргентинского форварда заканчивается контракт с "горянками".

Ранее в услугах Феррейры были заинтересованы португальская Бенфика и итальянский Наполи.

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, Факундо Феррейра, ФК Бешикташ, ФК Шахтер, Футбол.
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