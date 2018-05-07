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Бундеслига. "Бавария" продлила контракт с одним из лидеров атаки клуба

Франк Рибери
18:59 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Французский полузащитник "Баварии" будет еще как минимум год защищать цвета мюнхенского клуба.

Предыдущий контракт французского хавбека с Баварией был рассчитан до будущего лета.

Как сообщает официальный сайт клуба, мюнхенцы и Рибери подписали соглашение еще на один год.

Несмотря на 35-летний возраст, в нынешнем сезоне Франк по-прежнему был очень полезен команде и особенно ярко смотрелся в Лиге чемпионов.

В Бундеслиге Рибери отличился 5 голами и одной результативной передачей в 19 поединках.

За Баварию француз выступает с 2007 года.

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Новости спорта, Бундеслига, Новости футбола, ФК Бавария, Франк Рибери, Футбол.
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