Бундеслига. "Бавария" продлила контракт с одним из лидеров атаки клуба
Новости спорта: Французский полузащитник "Баварии" будет еще как минимум год защищать цвета мюнхенского клуба.
Предыдущий контракт французского хавбека с Баварией был рассчитан до будущего лета.
Как сообщает официальный сайт клуба, мюнхенцы и Рибери подписали соглашение еще на один год.
Несмотря на 35-летний возраст, в нынешнем сезоне Франк по-прежнему был очень полезен команде и особенно ярко смотрелся в Лиге чемпионов.
В Бундеслиге Рибери отличился 5 голами и одной результативной передачей в 19 поединках.
За Баварию француз выступает с 2007 года.