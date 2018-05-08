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Хавбек "Ювентуса" может продолжить карьеру в АПЛ

Сами Хедира
00:30 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Немецкий полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира может сменить Серию А на АПЛ.

Сами Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года. Немецкий полузащитник уже становился чемпионом Италии, Германии и Испании.

Хедира признался, что хотел бы попробовать свои силы в Англии:

«У меня еще год контракта с «Ювентусом», но никто не знает, что будет дальше. Мне нравится в Турине, но мне необходимы новые вызовы.

Я все еще жажду побед, хоть уже становился чемпионом Испании, Италии и Германии У меня нет только золота АПЛ. Я всегда хотел поиграть в Премьер-лиге, но сейчас еще рано давать прогнозы».

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Сами Хедира, Серия А, ФК Ювентус, Футбол.
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