Хавбек "Ювентуса" может продолжить карьеру в АПЛ

Сами Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года. Немецкий полузащитник уже становился чемпионом Италии, Германии и Испании.

Хедира признался, что хотел бы попробовать свои силы в Англии:

«У меня еще год контракта с «Ювентусом», но никто не знает, что будет дальше. Мне нравится в Турине, но мне необходимы новые вызовы.

Я все еще жажду побед, хоть уже становился чемпионом Испании, Италии и Германии У меня нет только золота АПЛ. Я всегда хотел поиграть в Премьер-лиге, но сейчас еще рано давать прогнозы».