Чемпионат мира по хоккею 2018

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Фергюсон вышел из комы и произнес первые слова

Алекс Фергюсон
10:52 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Состояние легендарного тренера Манчестер Юнайтед улучшилось.

У легендарного тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона, перенесшего операцию из-за кровоизлияния в мозг, наблюдаются первые признаки выздоровления.

По информации Daily Mail, 76-летний шотландец по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии, но в понедельник он вышел из комы, "сидел и разговаривал со своими родственниками и друзьями".

Как сообщают близкие Фергюсона, операция прошла успешно, и реакция организма на лечение вселяет осторожный оптимизм. Вместе с тем врачи признают, что пациенту предстоит долгое восстановление.

Фергюсон пожаловался на плохое самочувствие в четверг, а в пятницу был госпитализирован и прооперирован.

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

Легендарный шотландец тренировал Манчестер Юнайтед 27 лет (1986-2013) и выиграл с клубом 38 трофеев, включая 13 чемпионских титулов в Англии и две Лиги чемпионов.

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Новости спорта, Алекс Фергюсон, АПЛ, ФК Манчестер Юнайтед.
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