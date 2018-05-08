Зарплата Иньесты в новом клубе составит 30 миллионов евро
Новости спорта: Иньеста может продолжить карьеру в японском Виссел Кобе.
Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, определился с новой командой. Об этом сообщает ESPN GB.
По информации источника, каталонец согласовал условия контракта с японским Виссел Кобе. Соглашение будет рассчитано на три года. Зарплата Иньесты в новом клубе составит 30 миллионов евро за сезон.
Отметим, что владельцем Виссел Кобе является Хироши Микитани – генеральный директор титульного спонсора Барселоны компании Rakuten. Именно он будет играть решающую роль в переговорах сторон.
Ранее сообщалось, что Иньеста перейдет в китайский клуб.