Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, определился с новой командой. Об этом сообщает ESPN GB.

По информации источника, каталонец согласовал условия контракта с японским Виссел Кобе. Соглашение будет рассчитано на три года. Зарплата Иньесты в новом клубе составит 30 миллионов евро за сезон.

Отметим, что владельцем Виссел Кобе является Хироши Микитани – генеральный директор титульного спонсора Барселоны компании Rakuten. Именно он будет играть решающую роль в переговорах сторон.

Ранее сообщалось, что Иньеста перейдет в китайский клуб.