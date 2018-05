Капитан "Реала" знатно потроллил Зинченко

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко увлекся празднованием победы в английской Премьер-лиги, что уронил трофей, который упал на газон стадиона Этихад.

Илкай Гюндоган решил "подколоть" украинца, спросив у своих подписчиков в Twitter места, где можно починить кубок. На сообщение полузащитника "горожан" отозвался капитан мадридского Реала Серхио Рамос.

"Я знаю несколько мест, но я не звонил туда еще с 2011 года. Ронять трофеи уже стало трендом", – ответил испанец.

I may know a few places, but I haven't called since 2011...

Letting the trophy fall is becoming a trend... @ManCity https://t.co/AFCuF5hdNY

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 8 мая 2018 г.