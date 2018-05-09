Форвард сборной Франции: Шевченко был моим героем

Форвард «Челси» Оливье Жиру рассказал о своих кумирах, среди которых первое место занимает главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«Одним из моих кумиров был Андрей Шевченко, потому что он мог забить абсолютно любой гол: левой ногой, правой ногой, головой...

Он был действительно совершенным нападающим – мощный, быстрый, умный...

У меня было несколько героев: Жан-Пьер Папен, Марко ван Бастен, но Шевченко был моим любимым», – сказал Жиру.