Форвард сборной Франции: Шевченко был моим героем
Новости спорта: 31-летний нападающий "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру назвал Шевченко любимым кумиром.
Форвард «Челси» Оливье Жиру рассказал о своих кумирах, среди которых первое место занимает главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Кубок Украины: финал "Динамо" - "Шахтер"
«Одним из моих кумиров был Андрей Шевченко, потому что он мог забить абсолютно любой гол: левой ногой, правой ногой, головой...
Он был действительно совершенным нападающим – мощный, быстрый, умный...
У меня было несколько героев: Жан-Пьер Папен, Марко ван Бастен, но Шевченко был моим любимым», – сказал Жиру.