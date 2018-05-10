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Игрока "Барселоны" дисквалифицировали на четыре матча после Эль-Класико

Серхи Роберто
03:11 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Серхи Роберто дисквалифицирован на четыре матча за удар Марсело.

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто получил дисквалификацию, рассчитанную на четыре матча по итогам встречи с "Реалом" (2:2), сообщает Sport.es.

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Напомним, 26-летний хавбек "сине-гранатовых" был удален с поля в самой концовке первого тайма Эль Класико за удар по лицу защитника "Реала" Марсело.

Таким образом, нынешний сезон для Роберто на клубном уровне уже завершен. Всего в текущем сезоне хавбек провел 46 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 7 ассистов.

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Новости спорта, Серхи Роберто, ФК Барселона, ФК Реал Мадрид, Футбол, Эль Класико.
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