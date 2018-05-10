Игрока "Барселоны" дисквалифицировали на четыре матча после Эль-Класико

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто получил дисквалификацию, рассчитанную на четыре матча по итогам встречи с "Реалом" (2:2), сообщает Sport.es.

Напомним, 26-летний хавбек "сине-гранатовых" был удален с поля в самой концовке первого тайма Эль Класико за удар по лицу защитника "Реала" Марсело.

Таким образом, нынешний сезон для Роберто на клубном уровне уже завершен. Всего в текущем сезоне хавбек провел 46 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 7 ассистов.