Фонсека: У Динамо великолепный тренер

"Победила лучшая команда. Мы доминировали, контролировали игру, но забивать Динамо непросто. Проявили терпение и забили в правильные моменты. Команда выиграла абсолютно заслуженно", — сказал Фонсека в интервью каналу Футбол 1.

"Игра была очень тактической. Мы выжидали правильные моменты. Всегда непросто застать Динамо врасплох. Важно было забить в начале второго тайма. Потом Шахтер был намного лучше".

"У Динамо великолепный тренер, которого я уважаю и хвалю. Замечательный тренер и человек", — сказал Фонсека.