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Фонсека: У Динамо великолепный тренер

Паулу Фонсека
08:38 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал победу в Кубке Украины.

"Победила лучшая команда. Мы доминировали, контролировали игру, но забивать Динамо непросто. Проявили терпение и забили в правильные моменты. Команда выиграла абсолютно заслуженно", — сказал Фонсека в интервью каналу Футбол 1.

"Игра была очень тактической. Мы выжидали правильные моменты. Всегда непросто застать Динамо врасплох. Важно было забить в начале второго тайма. Потом Шахтер был намного лучше".

"У Динамо великолепный тренер, которого я уважаю и хвалю. Замечательный тренер и человек", — сказал Фонсека.

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Новости спорта, Кубок Украины, Новости футбола, Паулу Фонсека, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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