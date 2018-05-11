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Гризманна в "Атлетико" может заменить один из лучших форвардов АПЛ

Серхио Агуэро
03:38 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Аргентинский форвард "Ман Сити" может заменить Антуана Гризманна в мадридском "Атлетико".

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро может перейти в Атлетико в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

Руководство Атлетико рассматривает аргентинца в качестве замены Антуану Гризманну, который летом намерен покинуть клуб.

По информации источника, "матрасники" уже обсуждали возможный трансфер с представителями Агуэро. Однако переговоры продолжатся уже после ЧМ-2018, так как форвард в данный момент сосредоточен на выступлении за сборную.

Напомним, Серхио Агуэро выступал в Атлетико с 2006 по 2011 год.

Ранее сообщалось, что Агуэро не будет готов на 100% к началу ЧМ-2018.

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