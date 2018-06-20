Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 20.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Португалия 1:0 Марокко: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Португалия 1:0 Марокко: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Все бомбардиры чемпионата мира 2018
Все бомбардиры чемпионата мира 2018
Новости: Украинские саблистки - серебряные призеры чемпионата Европы в командном турнире
Украинские саблистки - серебряные призеры чемпионата Европы в командном турнире
Новости: Расписание матчей ЧМ-2018 на 20 июня
Расписание матчей ЧМ-2018 на 20 июня
X

Бразилец Бернард попрощался с "Шахтером"

Бернард
14:48 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Бразильский легионер поделил пребывание в клубе на два периода.

Бернард еще в марте говорил, что не будет продлевать истекающий контракт с Горняками, а последние месяцы занимался поисками новой команды.

«Мое время в Шахтере можно разделить на два отрезка: мои первые три года оказались трудными, но последние два сезона получились очень радостными и счастливыми. В этот период я рос и развивался, был доволен результатами, которые демонстрировала команда. Мы побеждали и завоевывали титулы, а клуб продолжал прогрессировать и стал только сильнее», — цитирует Бернарда официальный сайт Шахтера.

«Я уверен, что за последние два года мы выиграли эти трофеи во многом именно благодаря Паулу Фонсеке. Это очень умный тренер, который проявляет терпение в процессе обучения футболистов. Он и его штаб – настоящие профессионалы и отличные люди. Убежден, с Фонсекой Шахтер продолжит расти как клуб и будет добиваться больших успехов как в чемпионате, так и в Европе».

Самым памятным моментом за пять лет в Шахтере Бернард назвал игру против Ман Сити в прошлом декабре.

«Вспоминаю много замечательных моментов, а все наши титулы очень важны. Я рад быть причастным к победам Шахтера. У каждого поединка и каждого триумфа особый вкус, но отдельно мне запомнилась наша встреча с Манчестер Сити в минувшей Лиге чемпионов: чтобы выйти в плей-офф, следовало одолеть сильнейшую команду Англии, и мы это сделали. Яркая игра и сильные эмоции».

25-летний вингер выступал за Шахтер с 2013 года и суммарно провел за клуб 157 матчей, забив 28 голов. В составе Горняков Бернард трижды становился чемпионом Украины.

За последние месяцы слухи связывали Бернарда с Бешикташем, Интером, Миланом, Челси и другими клубами, но пока ни с кем из них бразилец не подписал контракт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бернард, Новости футбола, УПЛ, ФК Шахтер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)

ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)
Невероятно яркие и колоритные фаны на матче ЧМ-2018 Бразилия - Швейцария (Фото)

Невероятно яркие и колоритные фаны на матче ЧМ-2018 Бразилия - Швейцария (Фото)
Горячая аргентинская красотка Ванда Нара - жена лидера "Интера" Мауро Икарди (Фото)

Горячая аргентинская красотка Ванда Нара - жена лидера "Интера" Мауро Икарди (Фото)
Яркие моменты противостояния Хорватии и Нигерии на ЧМ-2018 (Фото)

Яркие моменты противостояния Хорватии и Нигерии на ЧМ-2018 (Фото)
Дания - Перу: лучшие моменты сумасшедшего по накалу поединка ЧМ-2018 (Фото)

Дания - Перу: лучшие моменты сумасшедшего по накалу поединка ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Барселона" продает Андре Гомеша Соперники "Динамо" в Лиге чемпионов: результаты жеребьевки Украинский вратарь Лунин переходит в мадридский "Реал"

Последние новости

Ученые показали, какими были известные руины, когда в них кипела жизнь (Фото) Ягодные диеты: названы основные недостатки Идеи для дома: люстры и светильники, которые можно сделать своими руками (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 19 июня
02 Расписание матчей ЧМ-2018 на 20 июня
03 Соперники "Динамо" в Лиге чемпионов: результаты жеребьевки
04 Сборная Египта уволила главного тренера Купера
05 "Я сам переходил из Шахтера в Динамо": Ребров о трансфере Мораеса
Новости сегодня
15:14 Улыбка до ушей: забавные животные, которые ведут себя, как дети
15:13 Прогноз погоды на 21 июня
15:12 Майклу Джексону посвятят бродвейский мюзикл
15:04 Будни звезд, которые хотят остаться незамеченными в объективе папарацци (Фото)
14:56 Ученые рассказали, почему нельзя убивать домашних пауков
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Закон о снятии депутатской неприкосновенности признан конституционным
КСУ одобрил законопроект об отмене неприкосновенности
Новости: В Кремле не знают, жив ли Сенцов
В Кремле не знают, жив ли Сенцов
Новости: Утвержден наблюдательный совет "Укрзализныци"
Утвержден наблюдательный совет "Укрзализныци"
Новости: Кэндис Свейнпол показала новорожденного сына
Кэндис Свейнпол показала новорожденного сына
Добавить комментарий
0