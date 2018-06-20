Бразилец Бернард попрощался с "Шахтером"

Бернард еще в марте говорил, что не будет продлевать истекающий контракт с Горняками, а последние месяцы занимался поисками новой команды.

«Мое время в Шахтере можно разделить на два отрезка: мои первые три года оказались трудными, но последние два сезона получились очень радостными и счастливыми. В этот период я рос и развивался, был доволен результатами, которые демонстрировала команда. Мы побеждали и завоевывали титулы, а клуб продолжал прогрессировать и стал только сильнее», — цитирует Бернарда официальный сайт Шахтера.

«Я уверен, что за последние два года мы выиграли эти трофеи во многом именно благодаря Паулу Фонсеке. Это очень умный тренер, который проявляет терпение в процессе обучения футболистов. Он и его штаб – настоящие профессионалы и отличные люди. Убежден, с Фонсекой Шахтер продолжит расти как клуб и будет добиваться больших успехов как в чемпионате, так и в Европе».

Самым памятным моментом за пять лет в Шахтере Бернард назвал игру против Ман Сити в прошлом декабре.

«Вспоминаю много замечательных моментов, а все наши титулы очень важны. Я рад быть причастным к победам Шахтера. У каждого поединка и каждого триумфа особый вкус, но отдельно мне запомнилась наша встреча с Манчестер Сити в минувшей Лиге чемпионов: чтобы выйти в плей-офф, следовало одолеть сильнейшую команду Англии, и мы это сделали. Яркая игра и сильные эмоции».

25-летний вингер выступал за Шахтер с 2013 года и суммарно провел за клуб 157 матчей, забив 28 голов. В составе Горняков Бернард трижды становился чемпионом Украины.

За последние месяцы слухи связывали Бернарда с Бешикташем, Интером, Миланом, Челси и другими клубами, но пока ни с кем из них бразилец не подписал контракт.