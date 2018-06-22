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Сампаоли: Сборная Аргентины задевает Месси
14:55 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Наставник аргентинцев сравнил Месси с Роналду.

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение сборной Аргетины от хорватов (0:3) во втором туре группового этапа ЧМ-2018, а также рассказал, почему Месси до сих пор не смог отличиться на мундиале.

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"Роналду забил уже четыре гола на ЧМ-2018, а Месси – нисколько? Это никак не повлияет на Лионеля. Роналду великолепен, посмотрите на его достижения в клубе и национальной сборной. Мы не должны сравнивать двух игроков. Сборная Аргентины задевает Месси. Общие командные недостатки не дают Лео раскрыться", - цитирует Сампаоли championat.com.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Лионель Месси, ЧМ-2018.
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