Сампаоли: Сборная Аргентины задевает Месси

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение сборной Аргетины от хорватов (0:3) во втором туре группового этапа ЧМ-2018, а также рассказал, почему Месси до сих пор не смог отличиться на мундиале.

"Роналду забил уже четыре гола на ЧМ-2018, а Месси – нисколько? Это никак не повлияет на Лионеля. Роналду великолепен, посмотрите на его достижения в клубе и национальной сборной. Мы не должны сравнивать двух игроков. Сборная Аргентины задевает Месси. Общие командные недостатки не дают Лео раскрыться", - цитирует Сампаоли championat.com.