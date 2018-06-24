Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 23 июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 23 июня
Новости: Постол – Тейлор: где и когда смотреть бой
Постол – Тейлор: где и когда смотреть бой
Новости: Сборная Германии в драматичном поединке вырвала победу в игре со Швецией
ЧМ-2018. Германия обыграла Швецию
Новости: Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
X

ЧМ-2018: ФИФА оштрафовала Польский футбольный союз

Польша - Сенегал
02:00 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Польские болельщики демонстрировали политический баннер во время поединка ЧМ-2018 Польши против Сенегала.

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Польский футбольный союз на 10 тыс. швейцарских франков (примерно $ 10,1 тыс.) за демонстрацию болельщиками сборной Польши политического баннера во время матча ЧМ-2018 с национальной командой Сенегала (1:2), сообщает пресс-служба организации.

Также ФИФА открыла два дела против футбольных ассоциаций Аргентины и Хорватии из-за нескольких инцидентов, в которых участвовали болельщики аргентинской и хорватской сборных во время недавнего матча чемпионата мира.

Напомним, национальная команда Хорватии разгромила Аргентину в поединке второго тура группового этапа ЧМ-2018 со счётом 3:0.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Польша - Сенегал, Сборная Польши, ФИФА, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)

Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)
Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах

"Подобно богам": портреты звезд мирового футбола в героических образах
Лучшие мемы дня на ЧМ-2018

Лучшие мемы дня на ЧМ-2018
ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)

ЧМ-2018. Как бесстрашные мексиканцы действующих чемпионов мира наказывали (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Миланом интересуются владельцы бейсбольного клуба Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы Наставник Зари мог продолжить карьеру в России

Последние новости

Невозможно сдержать смех: кулинарные провалы от горе-поваришек Украинец хотел вывезти в Россию 7,5 кг марихуаны Игрок "Черкасских Мавп" сыграет за Чикако в Летней лиге НБА
Сегодня читают в спорте
01 Аргентинская федерация приняла решение по Сампаоли
02 Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
03 Малиновский прокомментировал свою зрелищную победу в бою с Оробьйо
04 ЧМ-2018. Результаты матчей 23 июня
05 Полузащитник "Реала" признался, что хочет уйти из клуба
Новости сегодня
02:17 В Одессе суд вынес приговор банде за попытку нападения на инкассаторов
01:23 Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)
01:06 Автоматическая мойка машины едва не закончилась трагедией (Видео)
00:58 Ученые определили идеальное количество секса для счастья
00:34 Абсурдные идеи людей, которые нашли выход из сложных, но смешных ситуаций
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"
Венгрия и Украина обсудят закон "Об Образовании"
Новости: Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Новости: В Британии требуют нового референдума по Brexit
В Британии требуют нового референдума по Brexit
Новости: Последние снимки с космического аппарата Розетта перед столкновением с кометой (Видео)
Последние снимки с космического аппарата Розетта перед столкновением с кометой (Видео)
Добавить комментарий
0