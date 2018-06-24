Алиев поделился впечатлениями от ЧМ-2018 в России

Экс-полузащитник «Динамо» Александр Алиев поделился впечатлениями от ЧМ-2018.

«Подождите, у Аргентины еще все впереди. Нигерия сделала им подарок, все теперь зависит от них: обыгрывайте Нигерию и проходите дальше. Но вообще такой чемпионат мира, счета поразительные, выигрывают команды, о которых даже не думали... Но Аргентина, я думаю, свое слово еще не сказала. И Месси последнего слова еще не сказал.

Как говорится, дохлая лошадка прет на старте, посмотрим, что дальше будет. Пока не могу никого выделить, все хороший футбол показывают. Лично я в восторге от сборной России», — сказал Алиев.