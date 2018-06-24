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Роналдо помогает готовить Неймара к матчам чемпионата мира

Неймар
10:10 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Легендарный бразильский футболист проводит личные беседы с нынешним лидером пентакампеонов

Испанская Marca сообщает, что легендарный бразилец Роналдо помогает Неймару готовиться к матчам чемпионата мира-2018.

Сообщается, что лучший бомбардир чемпионата мира-2002 проводит беседы с нынешним лидером бразильцев за день до матчей, выступая в роли личного психолога. Беседы носят дружеский характер, Роналдо делится своим опытом и дает Неймару советы.

Дело в том, что ситуации обоих футболистов схожи. В 2002-м году Роналду, как и сейчас Неймар, приехал на мундиаль после тяжелой травмы. В итоге, Бразилия стала чемпионом, а «зубастик» — лучшим игроком и бомбардиром.

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Новости спорта, Неймар, Новости футбола, Роналдо, Футбол, ЧМ-2018.
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