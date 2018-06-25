ЧМ-2018: Колумбия в ярком стиле разгромила Польшу (Видео)
Новости спорта: Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Чемпионата мира 2018 между Колумбией и Польшей.
Колумбия не познала сопротивления от Польши.
ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей
Польша — Колумбия 0:3
Голы: Мина, 40, Фалькао, 70, Куадрадо, 75
Польша: Щесны — Пищек, Паздан (Глик, 80), Беднарек, Рыбус — Берешински (Теодорчик, 72), Крыховяк, Зьелински, Гуральский — Левандовски, Ковнацки (Гросицки, 57).
Колумбия: Оспина — Ариас, Мина, Санчес, Мохика — Барриос Теран, Агилар (Урибе, 32) — Куадрадо, Родригес, Кинтеро (Лерма, 73) — Фалькао (Бакка, 78).
Предупреждение: Гуральский, Беднарек.