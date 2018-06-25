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ЧМ-2018: Колумбия в ярком стиле разгромила Польшу (Видео)

Колумбия - Польша
04:21 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Чемпионата мира 2018 между Колумбией и Польшей.

Колумбия не познала сопротивления от Польши.

ЧМ-2018: таблица, календарь и результаты всех матчей

Польша — Колумбия 0:3

Голы: Мина, 40, Фалькао, 70, Куадрадо, 75

Польша: Щесны — Пищек, Паздан (Глик, 80), Беднарек, Рыбус — Берешински (Теодорчик, 72), Крыховяк, Зьелински, Гуральский — Левандовски, Ковнацки (Гросицки, 57).

Колумбия: Оспина — Ариас, Мина, Санчес, Мохика — Барриос Теран, Агилар (Урибе, 32) — Куадрадо, Родригес, Кинтеро (Лерма, 73) — Фалькао (Бакка, 78).

Предупреждение: Гуральский, Беднарек.

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