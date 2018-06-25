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Отец Азара предложил "Реалу" услуги сына

Эден Азар
21:36 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Бельгиец может начать следующий сезон в Мадриде.

За несколько дней до финала Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем отец Эдена Азара предложил услуги своего сына мадридскому клубу, сообщает Marca.

Тьерри Азара объяснил "сливочным", что переговоры между его сыном и Челси о новом контракте приостановлены. Эден считает, что ему пора двигаться дальше и покинуть Лондон, учитывая, что "синие" не будут выступать в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

Ранее сам футболист уже намекал, что ждет предложения от мадридского Реала.

Ныне Эден Азар выступает в составе сборной Бельгии на чемпионате мира в России.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Бельгии, ФК Реал Мадрид, Эден Азар.
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