Отец Азара предложил "Реалу" услуги сына

За несколько дней до финала Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем отец Эдена Азара предложил услуги своего сына мадридскому клубу, сообщает Marca.

Тьерри Азара объяснил "сливочным", что переговоры между его сыном и Челси о новом контракте приостановлены. Эден считает, что ему пора двигаться дальше и покинуть Лондон, учитывая, что "синие" не будут выступать в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

Ранее сам футболист уже намекал, что ждет предложения от мадридского Реала.

Ныне Эден Азар выступает в составе сборной Бельгии на чемпионате мира в России.