Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Колумбия и Япония шагают в 1/8 финала ЧМ-2018
Колумбия и Япония шагают в 1/8 финала ЧМ-2018
Новости: Англия 0:1 Бельгия: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Англия 0:1 Бельгия: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Новости: Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018
X

Ман Юнайтед хочет заполучить лидера Милана

Леонардо Бонуччи
22:17 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Жозе Моуринью заинтересован в услугах защитника итальянского Милана Леонардо Бонуччи.

Манчестер Юнайтед в летнее межсезонья намерен подписать центрального защитники итальянского Милана Леонардо Бонуччи. 

Вероятность трансфера повысилась после того, как Милан на два года отстранили от еврокубков за нарушение правил лицензирования и финансового фейр-плей.

По информации Manchester Evening News, Бонуччи хочет остаться в Италии, что осложняет данный переход в Ман Юнайдет. 

Напомним, что защитник прошлым летом сменил Ювентус на Милан за 42 миллиона евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Жозе Моуринью, Леонардо Бонуччи, Новости футбола, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Шовковский жестко раскритиковал Нойера Игрок Бешикташа бесплатно перейдет в Динамо Сенегал 0:1 Колумбия: события матча

Последние новости

Xiaomi выпустила смартфон с изображением персонажа Мику Хацунэ Пэрис Джексон опубликовала трогательное прощание с легендарным дедушкой На аукционе продали последний в мире McLaren Senna
Сегодня читают в спорте
01 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
02 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
03 "Падение Германии": реакция немецких СМИ на вылет своей сборной с ЧМ-2018
04 Костюк исполнила сальто после победы в матче квалификации Уимблдон (Видео)
05 Маркевич прокомментировал трансфер Лунина в Реал
Новости сегодня
22:43 Эксперты раскрыли дополнительные свойства нового браслета Xiaomi Mi Band 3
22:41 Модель Андреа Пежич похвалилась шикарной фигурой на пляже (Видео)
22:40 Компания Intel готовится представить миру новую игровую систему
22:38 Участник ЧМ-2018 завершил карьеру в 23 года
22:34 Вы будете смеяться: прикольные картинки со всей Сети
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Помпео собирается в КНДР
Помпео собирается в КНДР
Новости: Полезные советы, которые сделают ваш сон намного крепче
Полезные советы, которые сделают ваш сон намного крепче
Добавить комментарий
0