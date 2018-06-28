Ман Юнайтед хочет заполучить лидера Милана

Манчестер Юнайтед в летнее межсезонья намерен подписать центрального защитники итальянского Милана Леонардо Бонуччи.

Вероятность трансфера повысилась после того, как Милан на два года отстранили от еврокубков за нарушение правил лицензирования и финансового фейр-плей.

По информации Manchester Evening News, Бонуччи хочет остаться в Италии, что осложняет данный переход в Ман Юнайдет.

Напомним, что защитник прошлым летом сменил Ювентус на Милан за 42 миллиона евро.