Ман Юнайтед хочет заполучить лидера Милана
Новости спорта: Жозе Моуринью заинтересован в услугах защитника итальянского Милана Леонардо Бонуччи.
Манчестер Юнайтед в летнее межсезонья намерен подписать центрального защитники итальянского Милана Леонардо Бонуччи.
Вероятность трансфера повысилась после того, как Милан на два года отстранили от еврокубков за нарушение правил лицензирования и финансового фейр-плей.
По информации Manchester Evening News, Бонуччи хочет остаться в Италии, что осложняет данный переход в Ман Юнайдет.
Напомним, что защитник прошлым летом сменил Ювентус на Милан за 42 миллиона евро.