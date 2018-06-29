Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
Новости: Англия 0:1 Бельгия: события матча
Англия 0:1 Бельгия: события матча
Новости: Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Уимблдон 2018: Свитолина узнала номер посева
Новости: ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
X

Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)

Англия - Бельгия
06:07 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Вашему вниманию видеообзор матча 3-го тура группы G между Англией и Бельгией.

Бельгийцы обыграли Англию 1:0 благодаря голу Аднана Янузая и заняли первое место в группе.

Англия — Бельгия 0:1

Гол: Янузай, 51

Англия: Пикфорд — Джонс, Стоунз (Магуайр, 46), Кэхилл — Александер-Арнольд (Уэлбек, 79), Делф, Дайер, Лофтус-Чик, Роуз — Рашфорд, Варди.

Бельгия: Куртуа — Дендонкер, Бойята, Вермален (Компани, 74) — Т. Азар, Феллаини, Дембеле, Шадли — Янузай (Мертенс, 86), Батшуайи, Тилеманс.

Предупреждения: Тилеманс, Дендонкер.

Теперь Бельгия в 1/8 финала сыграет против Японии, а Англия – против Колумбии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Англия – Бельгия, Видео ЧМ-2018, Новости футбола, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания

Гимнастка Ризатдинова украсила обложку глянцевого издания
Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Горячие и милые болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)

Красотка с идеальной фигурой Энн-Кэтрин Вида - спутница Марио Гетце (Фото)
Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)

Яркие моменты зрелищного поединка ЧМ-2018 Англия - Панама (Фото)
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Мальдини назвал лучшего игрока в мире Игрок Реала станет одноклубником Ярмоленко Англия 0:1 Бельгия: события матча

Последние новости

Форвард Туниса стал автором 2500-го гола в истории чемпионатов мира Необычная мебель для хранения оружия (Фото) Футбол. "Челси" отправит Бога в Италию
Сегодня читают в спорте
01 Стало известно, где продолжит карьеру Зинченко
02 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
03 Мальдини назвал лучшего игрока в мире
04 Участник ЧМ-2018 завершил карьеру в 23 года
05 Игрок Реала станет одноклубником Ярмоленко
Новости сегодня
05:51 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
05:34 Мексиканка Янет Гарсия - самая сексапильная ведущая прогноза погоды (Фото)
05:18 В Киеве задержан мужчина за ложное сообщение о минировании автобуса
04:35 Редкие снимки войны во Вьетнаме (Фото)
04:32 Бомбические демотиваторы для шикарного настроения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Помпео собирается в КНДР
Помпео собирается в КНДР
Новости: На Энцеладе нашли необходимые для жизни ингредиенты
На Энцеладе нашли необходимые для жизни ингредиенты
Добавить комментарий
0