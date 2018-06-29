Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)

Бельгийцы обыграли Англию 1:0 благодаря голу Аднана Янузая и заняли первое место в группе.

Англия — Бельгия 0:1

Гол: Янузай, 51

Англия: Пикфорд — Джонс, Стоунз (Магуайр, 46), Кэхилл — Александер-Арнольд (Уэлбек, 79), Делф, Дайер, Лофтус-Чик, Роуз — Рашфорд, Варди.

Бельгия: Куртуа — Дендонкер, Бойята, Вермален (Компани, 74) — Т. Азар, Феллаини, Дембеле, Шадли — Янузай (Мертенс, 86), Батшуайи, Тилеманс.

Предупреждения: Тилеманс, Дендонкер.

Теперь Бельгия в 1/8 финала сыграет против Японии, а Англия – против Колумбии.