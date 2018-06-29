Бернард рассказал о своем будущем

Через несколько дней у Бернарда истекает контракт с «Шахтером», и после этого бразилец станет свободным агентом. Интерес к нему проявляют многие клубы Европы, Азии и Южной Америки.

Бернард рассказал о том, где может продолжить карьеру:

«Я получил предложения от клубов из Европы, Бразилии и даже Азии. В принципе, я бы вернулся домой, но только для того, чтобы приносить пользу.

Для того, чтобы быть освистанным, не обязательно выходить на поле. Вернусь лет в 29-30, когда буду в хороших физических кондициях и в состоянии дать клубу все, что смогу».