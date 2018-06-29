Новичок УПЛ остался без главного тренера

Футбольный клуб "Львов", который в следующем сезоне впервые выступит в украинской Премьер-лиге, прекратил сотрудничество с и.о. главного тренера Андреем Демченко.

Об этом 29 июня сообщает официальный сайт ФК "Львов.

"Футбольный клуб "Львов" прекратил сотрудничество с исполняющим обязанности главного тренера Андреем Демченко в связи с тем, что обе стороны не пришли к согласию относительно условий контракта. Нынче ведутся поиски нового наставника, о результате которых будет сообщено позже", - говорится в сообщении.