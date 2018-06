Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018

Полузащитник сборной Германии Месут Озил признался, что разочарован выступлением национальной команды на ЧМ-2018.

«Вылет с чемпионата мира уже на стадии группового турнира — это очень больно. Мы были недостаточно хороши, теперь нам нужно сделать выводы», — написал Озил в своём «твиттере».

Having to leave the World Cup already after the group stage hurts so much. We just weren't good enough. I'll need some time to get over it. #SayNoToRacism #Worldcup #Russia2018 #M1Ö pic.twitter.com/mFOOhYQZen

