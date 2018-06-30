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Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018

Месут Озил
06:51 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Футболист лондонского "Арсенала" Месут Озил прокомментировал вылет Германии с ЧМ-2018.

Полузащитник сборной Германии Месут Озил признался, что разочарован выступлением национальной команды на ЧМ-2018.

«Вылет с чемпионата мира уже на стадии группового турнира — это очень больно. Мы были недостаточно хороши, теперь нам нужно сделать выводы», — написал Озил в своём «твиттере».

Сборная Германии закончила своё выступление на ЧМ-2018, заняв последнее место в группе F, после поражения от команды Южной Кореи (0:2) в матче третьего тура группового этапа.

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Новости спорта, Месут Озил, Новости футбола, Сборная Германии, Футбол, ЧМ-2018.
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