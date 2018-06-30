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Игрок сборной Англии покинул ЧМ-2018 ради ребенка

Фабиан Делф
18:26 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Хавбек сборной Англии Фабиан Делф покинул расположение команды и вернулся в Англию.

Связано это с тем, что у Фабиана родился ребенок, сообщает ESPN.

Игрок улетел в Великобританию из Кенигсберга после заключительного матча группового этапа ЧМ-2018 с Бельгией (0:1).

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Отмечается, что Делф перед стартом мирового первенства обсудил данную ситуацию с главным тренером сборной Гаретом Саутгейтом, который пообещал его отпустить в Англию, когда это потребуется.

Ожидается, что полузащитник будет готов принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Колумбии, который состоится 3 июля.

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Новости спорта, Новости футбола, Фабиан Делф, ЧМ-2018.
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