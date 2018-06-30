Роналду забил невероятный гол на тренировке сборной Португалии (Видео)
Новости спорта: Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду в хорошем настроении готовится к матчу против Уругвая в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду исполнил шикарный трюк на тренировке команды. 33-летний форвард ударом из-за ворот закрутил мяч прямо в ворота. При этом Роналду умудрился попасть еще и в другой мяч, который находился в воротах.
— Drafts_2.0 (@drafts_2) 29 июня 2018 г.
Подобный трюк Криштиану не сумел повторить ни один из его партнеров.
Напомним, уже сегодня Португалия сыграет против Уругвая в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Поединок начнется в 21:00.