Роналду забил невероятный гол на тренировке сборной Португалии (Видео)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду исполнил шикарный трюк на тренировке команды. 33-летний форвард ударом из-за ворот закрутил мяч прямо в ворота. При этом Роналду умудрился попасть еще и в другой мяч, который находился в воротах.

Подобный трюк Криштиану не сумел повторить ни один из его партнеров.

Напомним, уже сегодня Португалия сыграет против Уругвая в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Поединок начнется в 21:00.