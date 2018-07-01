Фантастический гол защитника сборной Франции Павара в ворота Аргентины (Видео)
Новости спорта: Вашему вниманию видео потрясающего гола игрока сборной Франции в ворота Аргентины.
Франция обыграла Аргентину в потрясающем матче.
Франция - Аргентина 4:3
Голы: Гризманн, 13 (с пенальти), Павар, 57, Мбаппе, 64, 68 — Ди Мария, 41, Меркадо, 48, Агуэро, 90+3
Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Погба, Канте — Мбаппе (Товен, 89), Гризманн (Фекир, 83), Матюиди (Толиссо, 75) — Жиру
Аргентина: Армани — Меркадо, Отаменди, Рохо (Фасио, 46), Тальяфико — Перес (Агуэро, 66), Маскерано — Павон (Меса, 75), Банега, Ди Мария — Месси
Предупреждения: Матюиди, Павар, Жиру — Рохо, Тальяфико, Маскерано, Банега, Отаменди