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Иньеста завершил карьеру в сборной Испании

Андрес Иньеста
09:41 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания – Россия стал последним для Андреса Иньесты в футболке "Фурии Рохи".

Андрес Иньеста после поединка 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия, в котором сенсационную победу одержали хозяева Мундиаля, объявил о завершении международной карьеры.

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"Это был мой последний матч за сборную Испании. Невероятные времена закончились. Иногда конец не такой, как ты мечтал", – цитирует Иньесту Bleacher Report.

Напомним, именно Андрес стал автором победного гола в финале ЧМ-2010 в ворота сборной Нидерландов, благодаря которому Испания впервые в истории выиграла Мундиаль.

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Новости спорта, Андрес Иньеста, Новости футбола, Сборная Испании, ЧМ-2018.
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