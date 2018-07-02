Иньеста завершил карьеру в сборной Испании

Андрес Иньеста после поединка 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия, в котором сенсационную победу одержали хозяева Мундиаля, объявил о завершении международной карьеры.

"Это был мой последний матч за сборную Испании. Невероятные времена закончились. Иногда конец не такой, как ты мечтал", – цитирует Иньесту Bleacher Report.

Напомним, именно Андрес стал автором победного гола в финале ЧМ-2010 в ворота сборной Нидерландов, благодаря которому Испания впервые в истории выиграла Мундиаль.