Ярмоленко - о новом тренере "Боруссии" и ЧМ-2018

Полузащитник сборной Украины и дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего сотрудничества с новым главным тренером дортмундцев Люсьеном Фавром.

“С новым тренером еще не знаком. В скором времени отправлюсь в Дортмунд, где начнутся сборы, там все узнаю и пообщаюсь с новым наставником. Нужно сцепить зубы и доказывать свою готовность.

Чемпионат мира? Я ни за кого не болею. Просто наслаждаюсь футболом. Много интересных и неожиданных результатов, да и в целом, турнир очень интересный”, - цитирует Ярмоленко sportreporter.com.ua.

Напомним, что британские СМИ сообщали об интересе Эвертона к украинскому полузащитнику.