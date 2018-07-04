"Не на что смотреть": Маркевич об успехах сборной России на домашнем ЧМ

Бывший главный тренер «Карпат», «Металлиста» и «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич заявил, что он не смотрит матчи российской команды на чемпионате мира.

«Я смотрю чемпионат мира. Мне важно смотреть матчи, как специалисту. Это футбол.

Но матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. Принципиально. Да и нет там на что смотреть».

Россия пробилась в 1/4 финала мундиаля, где сыграет с Хорватией. Онлайн трансляция поединка Россия – Хорватия будет доступна на нашем сайте.