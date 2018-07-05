Полузащитник сборной Бразилии пропустил тренировку перед матчем с Бельгией
Новости спорта: Хавбек отдохнул перед матчем с Бельгией
Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Паулиньо пропустил тренировку национальной команды накануне матча с Бельгией, сообщает L’Equipe.
По информации источника, 29-летнему хавбеку был предоставлен отдых, и он сможет сыграть в следующем матче. При этом после поединка с Мексикой (2:0) бразилец жаловался на боли в спине.
На текущем чемпионате мира Паулиньо сыграл четыре матча и забил один мяч.
«Пенткампеоне» проведут свой четвертьфинальный поединок 6 июля. Онлайн трансляция матча Бельгия – Бразилия будет доступна на нашем сайте.