Полузащитник сборной Бразилии пропустил тренировку перед матчем с Бельгией

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Паулиньо пропустил тренировку национальной команды накануне матча с Бельгией, сообщает L’Equipe.

По информации источника, 29-летнему хавбеку был предоставлен отдых, и он сможет сыграть в следующем матче. При этом после поединка с Мексикой (2:0) бразилец жаловался на боли в спине.

На текущем чемпионате мира Паулиньо сыграл четыре матча и забил один мяч.

«Пенткампеоне» проведут свой четвертьфинальный поединок 6 июля. Онлайн трансляция матча Бельгия – Бразилия будет доступна на нашем сайте.