"Наполи" объявил о подписании хавбека "Бетиса"

«Наполи» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Бетиса» Фабиана Руиса.

С испанским футболистом было подписано соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2023 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются, однако портал Transfermarkt оценивает сумму трансфера в € 30 млн.

Ранее СМИ сообщали, что Руис является одной из потенциальных замен капитану «Наполи» Мареку Гамшику, на которого претендует клуб китайской Суперлиги.

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 34 матчах «Бетиса» в испанской Примере, в которых отметился 3 забитыми мячами и 6 результативными передачами.