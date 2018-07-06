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"Наполи" объявил о подписании хавбека "Бетиса"

Фабиан Руис
01:41 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Хавбек "Бетиса" Фабиан Руис продолжит свою карьеру в составе вице-чемпионов Италии.

«Наполи» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Бетиса» Фабиана Руиса.

С испанским футболистом было подписано соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2023 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются, однако портал Transfermarkt оценивает сумму трансфера в € 30 млн.

Ранее СМИ сообщали, что Руис является одной из потенциальных замен капитану «Наполи» Мареку Гамшику, на которого претендует клуб китайской Суперлиги.

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 34 матчах «Бетиса» в испанской Примере, в которых отметился 3 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

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Новости спорта, Новости футбола, Фабиан Руис, ФК Бетис, ФК Наполи, Футбол.
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